Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,40 Euro belassen. Der operative Gewinn (FFO1) habe seine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte lobte daher ein solides operatives Abschneiden mit einem guten Wachstum der Mieteinnahmen. Er rechnet am Berichtstag mit positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs./tih/bek

Datum der Analyse: 28.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU1673108939

AXC0089 2018-11-28/10:05