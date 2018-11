Wien (www.anleihencheck.de) - Im Corporate-Segment brachte Stryker gestern eine Senior-Anleihe (erw. Rating Baa1/A) in vier Tranchen auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Tranche A (5J, EUR 300 Mio.) habe bei 3mE+28 BP, Tranche B (5J, EUR 550 Mio.) bei MS+85 BP, Tranche C (9J, EUR 750 Mio.) bei MS+135 BP und Tranche D (12J, EUR 650 Mio.) bei MS+165 BP gepreist. Zudem habe Solvay eine Hybridanleihe (NC5,25, EUR 300 Mio., erw. Rating Ba1/BB+) mit einer Emissionsrendite von 4,25% platziert. ...

