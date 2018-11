Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Beruhigungstendenzen im Handelskonflikt scheinen nur von kurzer Dauer zu sein, denn US-Präsident Trump hält an seinen Plänen zu Zollerhöhungen fest, so die Analysten der Helaba.Die nächste Tranche von Zöllen umfasse hauptsächlich Konsumgüter im Wert von 267 Mrd. USD. Die militärische Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland schaffe zudem weitere Unsicherheit. Die Sicherheitsbedürfnisse der Anleger hätten am Rentenmarkt gestern jedoch nur kurzzeitig vorgeherrscht. So habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im Tageshoch bei 161,21 notiert, dann aber seine Gewinne wieder abgegeben. Aus technischer Sicht erscheine ein Test des Kontrakthochs bei 161,33 möglich. Zuvor müsse der Bund-Future jedoch Hürden bei 161,19/21 überwinden. Unterstützungen würden sich bei 160,83 und 160,78 finden. Die Trading-Range liege zwischen 160,60 und 161,40. ...

