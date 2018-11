Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die ABR German Real Estate Invest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der ABR German Real Estate AG, hat am 30.10.2018 eine nachrangig besicherte Schuldverschreibung zur Refinanzierung eines Hamburger Bestandsimmobilienportfolios, dem "East Side Portfolio" begeben, so die Privatbank DONNER & REUSCHEL in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...