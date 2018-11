S&P 500 wieder leicht in der Gewinnzone für 2018 US-Präsident kritisiert erneut Fed-Vorsitzenden Drohen nächste Woche Autozölle für Europa? EURUSD auf dem Weg zur 1,12er-Marke? DE30: 11.380 Punkte weiter unüberwindbar

Der marktbreite S&P 500 blieb am Dienstag vorerst in seinem Konsolidierungsbereich (M30-Chart) zwischen 2.655 und 2.679 Punkten. Richtung US-Börsenschluss glückte dann doch der Ausbruch auf der Oberseite, damit liegt der Aktienindex für 2018 wieder leicht in der Gewinnzone. Im D1-Chart ist zudem bei 2.630 Punkten ein Doppelboden (Umkehrmuster) zu erkennen. Wir notieren aber immer noch unterhalb des 200er EMA (Abstand 60 Punkte), die Stimmung könnte also aus technischer Sicht schnell umschlagen. Außerdem sind die Sorgen um eine weitere Eskalation beim Handelskonflikt zwischen den USA und China allgegenwärtig. Einige Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping beim G20-Gipfel in Argentinien steigt die Spannung. Trump warnte bereits vor weiteren Zöllen auf chinesische Importe, sollten keine Fortschritte erzielt werden. Außerdem werfen die USA der Regierung in Peking vor, bislang nichts an ihrer Haltung geändert zu haben. ...

