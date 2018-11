Dietikon - Econis ordnet das Aufsichtsgremium neu. Robert Bornträger übernimmt per sofort das Präsidium des Verwaltungsrats.

Xavier Paternot übergibt das Amt des Verwaltungsratspräsidenten in die Hände von Robert Bornträger, der im Mai 2018 in den Verwaltungsrat gewählt wurde. Durch diese Rochade obliegt die Führung des obersten Exekutivorgans einer erfahrenen, stark vernetzten Persönlichkeit, die den IT-Markt ausgezeichnet kennt und beste Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Unternehmens mitbringt. "In dieser Funktion möchte ich meine ICT-Kenntnisse und -Erfahrungen besonders den strategischen Themen widmen und damit die Weiterentwicklung der Econis als Anbieter ...

