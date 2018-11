Die Immobiliengesellschaft Adler Real Estate erhöht nach einem kräftigen Umsatz- und Ergebnissprung in den ersten neun Monaten ihre Ziele für das Gesamtjahr. "In den kommenden Monaten werden wir weiterhin gute Ergebnisse abliefern", versprach Co-Chef Tomas de Vargas Machuca. An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an, die Aktien waren bei Anlegern gefragt und kletterten um mehr als vier Prozent.

Adler Real Estate rechnet nun damit, dass die Nettomieteinnahmen am Ende des Jahres voraussichtlich 230 Millionen Euro betragen werden - und damit mindestens 10 Millionen mehr als ursprünglich gedacht. Der operative Gewinn, der in der Branche an der Kennziffer FFO 1 (Funds From Operations) gemessen wird, soll zwischen 73 bis 75 Millionen Euro liegen. Bisher wurden 68 bis 73 Millionen Euro anvisiert.

In den ersten neuen Monaten hatte die auf Wohnimmobilien spezialisierte Gesellschaft netto gut 173 Millionen Euro an Miete eingenommen, das waren fast 39 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Dazu beigetragen haben neben höheren Mieten auch Zukäufe. Der FFO 1 wurde auf knapp 55 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Adler Real Estate besaß Ende September gut 62 000 Mieteinheiten, der deutlich überwiegende Teil sind Wohnungen./tav/mne/jha/

ISIN DE0005008007

