Der DAX verlor am Dienstag -0,4% auf 11309,11 Punkte. Year-to-date liegt der DAX nun 12,45% im Minus. Es gab bisher 116 Gewinntage und 115 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 16,6%, vom Low ist man 2,19% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2018 ist der Dienstag mit -0,02%, der schwächste ist der Freitag mit -0,09%. Die DAX-Stundenentwicklung vom Mittwoch: In der Eröffnungsstunde bis 9 Uhr um +0,14 fester auf 11325 Punkte, dann 0 ( Uhr), 0 ( Uhr), 0 ( Uhr), 0 ( Uhr), 0 ( Uhr), 0 ( Uhr), 0 ( Uhr) und schliesslich der Schluss bei 0 Prozent mit 0 Punkten. Das ergab eine Tagesperformance von -0,4%, der 156. beste von 231 Handelstagen bezogen auf die Performance. Das ist der 76. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Tagesgewinner war am Dienstag Fresenius ...

