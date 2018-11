Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator im Bereich LED-Produkte und -Technologien, hat gemeldet, dass die dem natürlichen Spektrum nahe kommenden LEDs der SunLike-Serie bei weltweiten Lichtwettbewerben in Europa, China und den USA als innovative Technologie für Human Centric Lighting ausgezeichnet wurden.

In Europa wurden die dem natürlichen Spektrum nachempfundenen LEDs der SunLike-Serie beim Lux Award 2018 am 15. November in London zur "Enabling Technology of the Year" gekürt. Seit 2010 gelten die Lux Awards als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Hersteller und Kunden von Beleuchtungskomponenten, die die Lichtumgebung auf weltweiter Ebene erheblich verbessert, den Energieverbrauch gesenkt oder große technologische Fortschritte erzielt haben, die für Anwender weltweit von Bedeutung sind. Die LEDs der SunLike-Serie wurden in der Kategorie "Enabling Technology" nach einer Vorauswahl von 12 Kandidaten, darunter Cree, Osram, zum Gewinner gekürt. "Die Auswahl als Basistechnologie bestätigt, dass die LED-Leuchtmittel der SunLike-Serie der Beleuchtungsindustrie auf revolutionäre Weise einen differenzierten Mehrwert bieten", sagte Carlo Romiti, Sales Vice President von Seoul Semiconductor für Europa.

In China hat Seoul Semiconductor bei den OFweek China LED Lighting Awards 2018 am 12. November den "the Most Creative LED Technology Award" für seine dem natürlichen Spektrum nachempfunden fortschrittlichen LEDs der SunLike-Serie erhalten. Der OFweek Award stellt für die LED-Lichtindustrie in China die höchste Auszeichnung dar. Die Preisträger wurden anhand der Durchschnittsbewertungen von Online-Abstimmungen und in Jurys vertretenen LED-Experten vorgenommen.

In den USA sind die dem natürlichen Spektrum nachempfundenen revolutionären LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor von der einflussreichen Industriegruppe BuildingGreenzum "Top 10 Product" gekürt worden. In den letzten 17 Jahren hat Building Green zehn Produkte für Grünes Bauen ausgewählt, die gegenüber den in der Branche üblichen Verfahren deutlich besser abschneiden. Die ausgewählten Produkte senken den Energieverbrauch, verbessern die Produktlebenszyklen und haben positive Nettoauswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt. Die Anerkennung durch BuildingGreen als Top-Ten-Produkt für grüne Gebäude ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig dem natürlichen Spektrum nahe kommende LEDs für die Bauindustrie in puncto Human Centric Lighting sind.

Die dem natürlichen Spektrum nahe kommenden LEDs der SunLike-Serie wurden gemeinsam entwickelt, indem die optische Halbleitertechnologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R-Technologie von Toshiba Materials kombiniert wurde. Die TRI-R-Technologie von Toshiba Materials ist ihrem ursprünglichen Konzept zufolge "das der Sonne nahezu entsprechende Licht für das Wohlbefinden des Menschen". Mithilfe der TRI-R-Technologie kann das Spektrum des natürlichen Sonnenlichts durch eine LED-Technologie reproduziert werden, die weißes Licht erzeugt. TRI-R ist eine eingetragene Marke von Toshiba Material Co., Ltd.

Die LEDs der SunLike-Serie haben zudem von der Internationalen Beleuchtungskommission mit Stufe RG-1 die höchste Eye-Safety-Zertifizierung als Lichtquelle ohne photobiologische Risiken erhalten.

Weitere Informationen über die dem natürlichen Spektrum nahe kommenden LEDs der SunLike-Serie finden Sie unter: http://www.seoulsemicon.com/en/technology/Sunlike/

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende Dioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als viertgrößter LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000 Patente. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten, wie etwa SunLike LEDs der nächsten Generation, die unter anderem die weltbeste Lichtqualität für das Lichtkonzept Human Centric Lighting bietet und perfekt auf den Biorhythmus des Menschen abgestimmt ist. WICOP eine einfacher strukturierte gehäuselose LED, ermöglicht eine marktführende Farbgleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau bei gleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie großer Freiheit beim Design. Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten 24-W-LED-Treiber für Gleichstrom. Acrich, die weltweit erste, 2015 entwickelte, mit Wechselstrom betriebene Hochvolt-LED-Technologie, beinhaltet sowohl alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED von der Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung als auch die Multi-Junction-Technologie (MJT). Und schließlich nPola, ein neues LED-Produkt auf der Basis der GaN-Substrattechnologie mit einer mehr als zehnmal höheren Leistung als herkömmliche LEDs. UCD bildet eine hohe Bildschirmfarbskala ab, die 90% des NTSC-Standards liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com.

