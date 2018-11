Schon vor fünf Jahren hatten Prüfer auf Zahlungen an den den mittlerweile in Haft sitzenden Carlos Ghosn aufmerksam gemacht. Darauf reagiert hatte Nissan jedoch nicht.

Die Prüfungsgesellschaft von Nissan hat einem Insider zufolge wiederholt Zahlungen an den in Haft sitzenden ehemaligen Chef Carlos Ghosn in Frage gestellt. Die japanische Tochter von Ernst & Young, EY ShinNihon, habe vor etwa fünf Jahren mehrfach das Management des japanischen Autobauers auf Käufe von Luxushäusern im Ausland zur privaten Nutzung von Ghosn ...

