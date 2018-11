EXCHANGE NOTICE, 28 NOVEMBER 2018 SHARES EFORE OYJ: RIGHT TO SHARE ISSUE The share of Efore Oyj is traded without right to share issue as of 29 November 2018. Trading code: EFO1V ISIN code: FI0009900054 Orderbook id: 24252 Ratio: 1:7 (1 subscription right given for each share, 1 subscription right entitles to subscribe for 7 shares) Subscription price: EUR 0,03 / share Subscription period: 5 December 2018 - 19 December 2018 Ex-date: 29 November 2018 Record date: 30 November 2018 The orderbook EFO1V (id 24252) will be flushed on 28 November 2018 after market close. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ********************************************** TIEDOTE, 28.11.2018 OSAKKEET EFORE OYJ: OIKEUS OSAKEANTIIN Efore Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena ilman oikeutta osakeantiin 29.11.2018 alkaen. Kaupankäyntitunnus: EFO1V ISIN-koodi: FI0009900054 id: 24252 Suhde: 1:7 (1 merkintäoikeus per osake, 1 merkintäoikeudella voi merkitä 7 osaketta) Merkintähinta: EUR 0,03 / osake Merkintäaika: 5.12.2018 - 19.12.2018 Irtoamispäivä: 29.11.2018 Täsmäytyspäivä: 30.11.2018 Tarjoukset tarjouskirjasta EFO1V (id 24252) poistetaan 28.11.2018 kaupankäynnin päätyttyä. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260