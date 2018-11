Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Nach der schwachen Aktienentwicklung in diesem Jahr sollte das dritte Quartal die Wende gebracht haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Papiere des Baustoffkonzerns seien günstig bewertet, wobei die niedrige Vergleichsbasis für künftige Ergebnisse und mögliche Desinvestitionen in Indonesien Potenzial eröffneten./mf/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-11-28/10:30

ISIN: CH0012214059