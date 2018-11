Zürich (ots) - Die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe sind in

den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gegenüber dem Vorjahr um

drei Prozent zurückgegangen. Die Auftragseingänge sinken um vier

Prozent. Ein starker Einbruch der Bautätigkeit ist jedoch kurzfristig

kaum zu erwarten. Dies geht aus der neusten Quartalsstatistik des

Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) hervor.



Das Bauhauptgewerbe hat in den ersten neun Monaten 14.9 Milliarden

Franken umgesetzt, 2.7% weniger als im Vorjahr. Das dritte Quartal

ist dabei schwächer ausgefallen als das erste Halbjahr 2018. Die

Auftragslage deutet auf eine weitere Konsolidierung für den Rest des

Jahres hin. Die Umsätze im Bauhauptgewerbe werden 2018 das Niveau des

Vorjahres nicht mehr erreichen. 2019 dürften die Umsätze weiter

sinken. Ein starker Einbruch der Bautätigkeit ist jedoch kaum zu

erwarten.



Wohnungsbau auf dem Rückzug - Hoffnung auf eine sanfte Landung



Die Zeichen verdichten sich: Der Wohnungsbau hat seinen Zenit

überschritten. Das Volumen geht zurück. In den letzten Jahren hatten

die tiefen Renditen auf den Finanzmärkten den Mietwohnungsbau

gestützt - für Investoren waren Immobilien trotz sinkender

Wohnungsnachfrage eine attraktive Alternative zu Anleihen oder

Aktien. Dies hat aber auch dazu geführt, dass die Leerstände stark

gestiegen sind. Damit haben sich auch die Risiken für den Wohnungsbau

erhöht - eine Korrektur sowohl der Immobilienpreise als auch der

Wohnbautätigkeit scheint mittel- bis langfristig unausweichlich. Der

jetzige moderate Rückgang der Wohnbautätigkeit kann helfen, diese

Risiken abzufedern und nährt die Hoffnung auf eine sanfte Landung.

Die Fundamentaldaten, vor allem die tiefen Zinsen, dürften sich in

den kommenden Quartalen kaum wesentlich verändern. In Regionen mit

hohen Leerständen kann es aber auch kurzfristig zu substanziellen

Rückgängen der Wohnbautätigkeit kommen.



Detaillierte Auswertungen finden Sie hier: http://ots.de/ivyzL



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Bernhard Salzmann, Vizedirektor SBV

Tel.: +41/78/762'45'31

E-Mail: bsalzmann@baumeister.ch



Matthias Engel, Mediensprecher SBV

Tel.: +41/78/720'90'50

E-Mail: mengel@baumeister.ch