BoE wird am Nachmittag die Ergebnisse des Brexit-Stresstests veröffentlichen Überarbeiteter BIP-Bericht aus den USA könnte USD beeinflussen Carney (BoE) und Powell (Fed) halten heute Reden

Am Mittwoch scheint sich beim Wirtschaftskalender alles um den USD zu drehen. Den Investoren wird zunächst eine Überarbeitung des BIP-Berichts aus den USA angeboten, gefolgt von zweitrangigen Daten vom US-Immobilienmarkt. Abgesehen davon wird die Bank of England am Nachmittag die Ergebnisse der Brexit-Stresstests veröffentlichen. Die Daten zu den Rohöl-Lagerbeständen sowie die Reden von Zentralbankern runden den Tag ab. 14:30 Uhr | USA, überarbeiteter BIP-Bericht (Q3): Das zweite Update des BIP-Berichts aus den USA für Q3 steht heute als erstes an. Der vorläufige Wert ergab eine Wachstumsdynamik von 3,5% und lag damit etwas über dem Marktkonsens. Da die vorläufigen Werte in der Regel ungenau sind, gibt es daher einen gewissen Spielraum für Überraschungen. Der Marktkonsens deutet auf ein annualisiertes Wachstum von 3,6% im Quartalsvergleich hin. Investoren werden nach Hinweisen auf ...

