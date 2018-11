FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte. Sie folgen damit insgesamt wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street. Die Anleger blieben im Vorfeld des G20-Gipfels am Wochenende zunehmend an der Seitenlinie, heißt es im Handel.

Hatte am Vortag US-Präsident Donald Trump noch mit der Einführung höherer und neuer Zölle auf Importe aus China gedroht, schüren nun Aussagen von seinem Berater Larry Kudlow wieder Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits. Demnach ist Trump bereit für ein Abkommen mit China. Sollte es jedoch keinen Deal geben, würden die neuen Zölle wie geplant eingeführt.

Der DAX steigt im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 11.322 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.174 Punkte nach oben.

Weiter unter Druck stehen Automobilwerte. Am Vortag hatte die Wirtschaftswoche berichtet, dass Trump möglicherweise schon in der kommenden Woche 25 Prozent Zoll auf Autoimporte aus Europa einführen könnte. Das Magazin berief sich auf EU-Kreise. Der europäische Index der Autowerte führt die Verliererliste mit einem Abschlag von 0,5 Prozent an. Am Vortag war er bereits um 2,5 Prozent eingeknickt.

Besonders deutlich fällt das Minus im Autosektor bei Continental aus, die Aktie reduziert sich um 5,5 Prozent. Eine Präsentation beim Analysehaus Redburn führe zu Verkäufen, heißt es dazu am Markt.

Vapiano kappt erneut die Prognose - Gute Nachrichten aus Immobilienbranche

Eine erneute Gewinnwarnung von Vapiano drückt den Kurs um 8,0 Prozent ins Minus. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen bereinigten operativen Gewinn von 34 bis 38 Millionen Euro. Nach der Anfang September gesenkten Prognose wollte Vapiano noch bei 42 bis 47 Millionen landen.

Nach oben geht es dagegen für die Aktie von Aroundtown, die um 2,1 Prozent steigt. Die Gewinnkennziffer FFO-1 legte um 46 Prozent zu und das bereinigte operative Ergebnis um 45 Prozent. "Der Gewerbeimmobilienmarkt zieht an, und das hilft Aroundtown", sagt ein Händler. Auch übergeordnet zeige sich der Immobiliensektor seit der Entspannung am Zinsmarkt wieder mit relativer Stärke. Am Mittwoch zieht er in Deutschland um 0,6 Prozent an.

Positiv beurteilen Marktteilnehmer auch die Entwicklung bei Adler Real Estate. Die Nettomieteinnahmen lagen hier in den ersten 9 Monaten 38,9 Prozent über dem Vorjahresniveau, den FFO-1 hat das Unternehmen mehr als verdoppelt. Im Gesamtjahr soll der FFO-1 nun 73 bis 75 Millionen Euro erreichen, bisher hatte Adler mit 68 bis 73 Millionen gerechnet. Der Kurs steigt um 4,2 Prozent.

Ein kolportiertes Sparprogramm schiebt die Bayer-Aktie um 0,8 Prozent nach oben. Der Konzern denkt laut Handelsblatt im Bereich Consumer Health über einen Stellenabbau nach und der Bereich Animal Health steht laut dem Artikel zum Verkauf.

Von einer positiven Vorlage für SAP sprechen Händler mit Blick auf Salesforce. Der US-Wettbewerber hat den Ausblick für das Cloud-Geschäft nach oben genommen. Der Kurs stieg daraufhin nachbörslich um 8 Prozent. Für SAP geht es um 0,4 Prozent aufwärts.

Für die britischen Bankenwerte geht es im Vorfeld der Ergebnisse des Bankenstresstests der Bank of England (BoE) nach oben. Die Ergebnisse werden am Mittwoch um 17.30 Uhr MEZ veröffentlicht. Laut Jasper Lawler, Analyst bei der London Capital Group, setzen die Anleger auf eine Bestätigung der Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr, als alle Banken bestanden hatten. Barclays gewinnen 0,5 Prozent, Lloyds steigen um 0,8 Prozent und HSBC klettern um 0,2 Prozent. RBS zeigen sich unverändert.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.173,91 0,24 7,49 -9,42 Stoxx-50 2.931,62 0,36 10,56 -7,75 DAX 11.312,95 0,03 3,84 -12,42 MDAX 23.380,06 -0,09 -22,11 -10,77 TecDAX 2.574,96 0,53 13,60 1,82 SDAX 10.487,12 0,20 21,14 -11,78 FTSE 7.026,77 0,14 9,92 -8,73 CAC 4.991,99 0,18 8,84 -6,03 Bund-Future 161,14 0,11 3,17 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.27 Di, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1275 -0,17% 1,1290 1,1285 -6,2% EUR/JPY 128,35 -0,11% 128,55 128,43 -5,1% EUR/CHF 1,1272 -0,04% 1,1284 1,1279 -3,7% EUR/GBP 0,8848 -0,21% 0,8854 0,8864 -0,5% USD/JPY 113,84 +0,06% 113,85 113,81 +1,1% GBP/USD 1,2743 +0,03% 1,2750 1,2731 -5,7% Bitcoin BTC/USD 4.025,19 +4,6% 4.013,41 3.736,20 -70,5% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,59 -0,58 0,03 Deutschland 10 J. 0,33 0,35 -0,10 USA 2 Jahre 2,83 2,83 0,94 USA 10 Jahre 3,05 3,06 0,64 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,05 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,03 51,56 +0,9% 0,47 -9,9% Brent/ICE 60,75 60,21 +0,9% 0,54 -4,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.213,77 1.215,04 -0,1% -1,27 -6,8% Silber (Spot) 14,14 14,15 -0,1% -0,02 -16,5% Platin (Spot) 832,25 834,50 -0,3% -2,25 -10,5% Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,6% +0,02 -18,7% ===

