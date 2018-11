St. Gallen - Das laufende Jahr bot Anlegern einmal mehr nervenaufreibende Wendungen. Zwar war die konjunkturelle Entwicklung in den USA und Europa über erwarten stark. Doch die Unsicherheiten aus Politik dies- und jenseits des Atlantiks sowie die laufende Normalisierung der Geldpolitik lösten regelmässig Schockwellen an den Finanzmärkten aus.

Die Aktienmärkte schwankten 2018 heftiger als in den vergangenen Jahren und die Handelstage mit Verlusten über 2% haben sich gehäuft. Aufgrund der hohen Ansprüche an Profitabilität und Wachstum der Unternehmen führten schon leicht tiefer als erwartete Ergebnisse zu heftigen Kursabschlägen. Trotz der guten Konjunkturentwicklung blieben die Aktienmärkte weltweit in einer breiten Handelspanne gefangen. Die Anleger dürften, sofern Sie die Nerven behielten, bis Ende Jahr aber mit einem blauen Auge davongekommen sein.

"Die Entwicklung der Wechselkurse entsprach unseren Erwartungen", sagte Thomas Stucki, Chief Investment Officer der St.Galler Kantonalbank. "Der US-Dollar wurde von der guten US-Konjunktur und einer restriktiveren US-Geldpolitik unterstützt. Gleichzeitig wurde der Euro etwas schwächer. Schuld daran dürften die Zurückhaltung der EZB, rascher von der ultraexpansiven Geldpolitik abzukehren, und die Schuldenkrise in Italien sein."

Fünf Thesen für das Anlagejahr 2019

These 1: Konjunktureller Wendepunkt ist erreicht - der Abschwung kündigt sich an.

Die US-Wirtschaft lief 2018 auf Hochtouren und bis auf einige Ausnahmen befand sich die Weltwirtschaft in einem synchronen Aufschwung. Zwar wird sie im kommenden Jahr nicht in eine Rezession schlittern, aber die Wachstumsdynamik wird spürbar nachlassen. Die Schweizer Wirtschaft wird ebenfalls wachsen, allerdings unter den gleichen Vorzeichen. Eine kraftlose Expansion in ...

