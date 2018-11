Wiesbaden (ots) - GEISTER DER WEIHNACHT (Start: 1. Dezember) unter der Regie von Judith Gardner, Julian Köberer und Klaus Marschall ist mittlerweile der dritte Kinofilm der Augsburger Puppenkiste. Und erneut haben sich die Macher mit Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte einen Klassiker ausgesucht und ihn als Puppenspielfilm umgesetzt. "Das Bühnenbild, die Kostüme und Ausstattung sowie die Anfangstitel (...) atmen den Geist der behaglichen Nostalgie und verstehen es, den Zauber von Weihnachten und den ganz besonderen Reiz von Dickens vielfach verfilmtem Klassiker zu transportieren. Die Kamera geht fantasievoll mit den Beschränkungen des Bühnenraums um und versteht es besonders in den fantastischen Szenen für Momente vergessen zu lassen, dass es sich hier um ein im Puppentheater aufgezeichnetes Stück handelt. GEISTER DER WEIHNACHT erinnert an die ruhmreiche Geschichte des Puppentheaters und macht dies auch einem Publikum zugänglich, das selbst in seiner Nähe kein solches besuchen kann." So urteilt die fünfköpfige Expertenrunde der FBW über den Puppenspielfilm und vergibt das höchste Prädikat "besonders wertvoll". Und auch die FBW-Jugend Filmjury aus Neuss empfiehlt den Film mit 4,5 Sternen.



Nach Vorlage des vor allem in den USA bekannten Kinderbuchautors Dr. Seuss erzählt der Animationsfilm DER GRINCH (Start: 29. November) mit viel Witz und Herz die berühmte Geschichte eines griesgrämigen Einsiedlers - in der deutschen Synchronfassung gesprochen von Otto Waalkes -, der Weihnachten hasst und beschließt, es zu stehlen. Die unabhängige FBW-Jury verleiht dem Animationsfilm für die ganze Familie das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "In der ersten Hälfte des Films beschwört der Film bei der Vorbereitung auf das Fest in Whoville eine kitschige amerikanische Weihnachtswelt, um sie anschließend in Bild und Wort zu brechen. Die Kritik am Konsumrausch ist nicht zu überhören, auf den das Fest für viele Menschen mittlerweile reduziert wurde. Aber natürlich wissen die Macher auch, dass es ganz ohne Geschenke nicht geht. Sie finden daher ein Happy End, in dem es zu einem Ausgleich kommt und neben der Freude über die Geschenke der Wert von Weihnachten als Fest der Familie und Zeit der Versöhnung und des friedlichen Zusammenseins wieder zur Geltung kommt. Die uramerikanische Geschichte wurde in Frankreich animiert, dieser leichte europäische Touch hat sich positiv auf Stil und Inhalt ausgewirkt. Und natürlich dürfen auch die überaus lustigen Sidekicks nicht fehlen - von Max, dem treuen Helfer des Grinch bis zu einer liebeswürdigen Elchfamilie."



Auch die FBW-Jugend Filmjury aus Hamburg vergibt 4,5 Sterne an den Familienfilm, den sie ab 5 Jahren empfiehlt, und schreibt in ihrer Begründung: "Uns hat der herzerwärmende Film mit seine bunten und fantasievollen Animationen oft zum Lachen gebracht. Die gut zu den Charakteren passenden Stimmen wurden unter anderem von Otto Waalkes eingesprochen. Die süßen Tiere wie zum Beispiel die schreiende Ziege und das tollpatschige Rentier haben uns zum Schmunzeln gebracht, und die Entwicklung des grimmigen Grinch konnten wir gut nachvollziehen. Auch wenn der Film an manchen Stellen etwas kitschig war, hat uns die Botschaft "Gemeinsam statt einsam" gut gefallen. Die gerade an Weihnachten aktuellen Themen wie Nächstenliebe und Vergebung fanden wir treffend dargestellt. Wenn ihr so richtig in Weihnachtsstimmung kommen wollt, geht in DER GRINCH!"



Mit DAS KRUMME HAUS (Start: 29. November) startet in dieser Woche die klassisch-elegante Verfilmung des gleichnamigen Kriminalromans von Agatha Christie in den Kinos, in dem ein junger Privatdetektiv von seiner ehemaligen Geliebten den Auftrag erhält, den Mord an ihrem Großvater aufzuklären. Für die FBW-Jury wird der Film durch seine "grandiose Inszenierung und die handwerkliche Perfektion bei allen filmischen Gewerken" zu einem "Erlebnis". Allen voran lobt die Jury in ihrer Begründung für das höchste Prädikat "besonders wertvoll" die Ausstattung, die "absolut der Zeit angemessen" gewählt ist und jeden Raum den Charakteren der einzelnen Familienmitglieder "über die Maßen stilsicher" anpasst. Auch die "herausragende Kameraführung und die "passende und wohltemperierte" musikalische Begleitung sowie ein Drehbuch "ganz im Erzählgeist der Autorin" und mit "very british" anmutenden Dialogen.



