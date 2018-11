Bonn (ots) -



Es ist ein neues Fundament für die bereits enge Zusammenarbeit zwischen dem Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR) der Bundeswehr und dem Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE. Generalmajor Jürgen Setzer, Stellvertreter des Inspekteurs Cyber- und Informationsraum und Prof. Dr. Peter Martini, Institutsleiter des Fraunhofer FKIE unterzeichneten am 26. November 2018 in Bonn einen Vertrag, um im Bereich Cyber-Sicherheit künftig noch enger zu kooperieren.



Bei der stetig wachsenden Bedrohung durch Hacker-Angriffe in allen gesellschaftlichen Bereichen wird deutlich, dass nur eine gemeinsame und gesamtstaatliche Strategie die Cyber-Sicherheit in Deutschland gewährleisten kann. Im Simulationslabor FKIE erproben Wissenschaftler Cyber-Attacken auf Unternehmensnetzwerken zu Forschungszwecken und kommen dabei Logsignaturen von Angriffen und schädlichen Programmen auf die Spur. Eine Schwachstellenanalyse, wie sie auch im Zentrum für Cyber-Sicherheit der Bundeswehr praktiziert wird. Vor diesem Hintergrund soll vor allem durch Erfahrungsaustausch und Hospitationen ein Wissenstransfer stattfinden, von dem beide Akteure profitieren werden.



"Cyber-Sicherheit kommt in unserer zunehmend digitalisierten Welt eine zentrale Bedeutung zu. Angriffe auf unser weitreichendes, vernetztes IT-System der Bundeswehr erfolgen täglich und erfordern eine kontinuierliche Härtung unseres Netzes einschließlich der Netzwerkzugänge", erklärte Generalmajor Setzer anlässlich der Vertragsunterzeichnung. "Das Fraunhofer Institut FKIE ist einer der Taktgeber in punkto Erforschung sicherer, virtueller Datenwelten und -wege. Mit unserer Zusammenarbeitsvereinbarung gehen wir einen wegweisenden Schritt, aktuelle Sicherheitsrisiken einzudämmen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen".



Weiterer Schwerpunkt ist die angespannte Fachkräftesituation im Bereich der Informationstechnologie. Für das KdoCIR entscheidendes Handlungsfeld. "Auf Grundlage unseres Konzeptes Cyber Community wollen wir externe Cyberexperten gewinnen und bieten beispielsweise eine Mitarbeit über Internet-Plattformen an", so General Setzer. Auch bei Aus- und Weiterbildung geeigneter IT-Sicherheitsexperten wollen sich Bundeswehr und Fraunhofer FKIE künftig unterstützen.



Text: KdoCIR/Fraunhofer FKIE



