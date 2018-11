FRANKFURT (BaFin) -

Die "BGZ BNP Finance Paribas" mit angeblichem Sitz in Warschau, Polen, sendet unaufgefordert E-Mails an potentielle Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland.

