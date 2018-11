Die Aktien der Deutschen Bank gehen gestärkt in den Mittwoch und gewinnen in den ersten 30 Handelsminuten knapp 0,7 Prozent an Wert. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Tage fort. Und die Erholungswelle dürfte noch lange nicht beendet sein - der Titel steht erneut vor dem Versuch einer Bodenbildung. Was Anleger jetzt wissen...

Den vollständigen Artikel lesen ...