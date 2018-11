Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer Radiologie-Fachkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern beeindrucke weiterhin durch seine vielfältigen und bedeutsamen Innovationen in den Segmenten Ultraschall, Röntgen und Magnetresonanztomographie, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-11-28/11:05

ISIN: DE000SHL1006