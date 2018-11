Wien (www.anleihencheck.de) - Die starke Verflechtung des italienischen Bankensektors mit dem Staat ist bei unseren südlichen Nachbarn noch etwas vordergründiger ausgeprägt als eventuell in anderen EU-Ländern, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies führe nicht nur aufgrund von geweiteten Risikoprämien der Staatsanleihen zu Einbußen betreffend den Kapitalkennzahlen, sondern aus selbem Grund ebenso zu erhöhten Refinanzierungskosten. Die Rentabilität, die für den weiter notwendigen Ausbau der Kapitalpuffer im Sektor benötigt werden würde, werde so über politische Umwege weiter unter Druck gesetzt. TLAC/MREL-Anforderungen würden die Institute teilweise "zwingen", in den kommenden Jahren RWAs abzubauen, oder die erhöhten Risikoprämien, die vom Markt verlangt würden, hinzunehmen. Vor allem die kleinen und mittleren Institute sehen wir dadurch vermehrt unter Druck, so die Analysten der RBI. ...

