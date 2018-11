Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage zeichneten sich - zumindest in Bezug auf das EUR-Benchmarksegment für Covered Bonds - durch eine eher durchwachsene Primärmarktaktivität aus, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Mit den Emissionen der ANZ Bank (ISIN XS1916387431/ WKN A2RUY5), der Aareal Bank (ISIN DE000AAR0231/ WKN AAR023) sowie der Westpac Banking Corporation (ISIN XS1917808922) seien drei in Euro denominierte Covered Bonds im Benchmarkformat erfolgreich am Markt platziert worden, wobei es sich bei den Emissionen von ANZ bzw. Westpac um den vierten bzw. fünften EUR-Benchmarkbond aus Australien gehandelt habe. ...

