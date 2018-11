München (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Nach einem ziemlich langen Sommer ist es jetzt ganz schnell ganz schön kalt geworden. Bei Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt und teilweise auch schon Schneefall bis ins Flachland sollte man spätestens jetzt sein Auto winterfit machen. Aber was muss man da alles tun und was kann man selber machen? Helke Michael hat für uns ein paar Tipps beim Experten geholt.



Sprecherin: Das Auto winterfit zu machen, bedeutet eine ganze Menge: Stimmen alle Flüssigkeiten? Habe ich einen vernünftigen Frostschutz im Wischwasser? Habe ich die passenden Reifen drauf? Und da ist nicht nur die Profiltiefe entscheidend.



O-Ton 1 (Det Müller, 20 Sek.): "Man kann natürlich auch sehen, wie alt ist denn ein Reifen. Da gibt's eine DOT-Nummer. Die ersten beiden Zahlen sind die Wochen, und die danach folgenden beiden Zahlen sind das Jahr. Und daraufhin kann ich wissen: 'Mensch, der Reifen ist schon uralt, der muss runter.' Weil Reifen altern und härten durchs Alter aus. Und dementsprechend rutsch ich dann. Wie sagt man so schön - 'Da hab ich zu wenig Grip'."



Sprecherin: Erklärt RTL 2 GRIP-Moderator Det Müller, der jedem, egal ob im Flachland oder Gebirge, Winterreifen für die kalte Jahreszeit ans Herz legt. Wichtig ist natürlich auch eine gute Sicht. Aufs Scheibenkratzen mit CD-Hülle sollte man aber lieber verzichten. Ansonsten...



O-Ton 2 (Det Müller, 13 Sek.): "...entstehen wieder Kratzer. Und wenn man Gegenverkehr hat, man wird geblendet, dann bricht das Licht anders. Und letztendlich will man sich ja nicht aufgrund des Winters gleich eine neue Frontscheibe holen."



Sprecherin: Dets ganz persönlicher Tipp:



O-Ton 3 (Det Müller, 9 Sek.): "Ganz einfach: Wecker früher stellen, früher aufstehen (lacht). Natürlich gibt's da auch Möglichkeiten - Enteisungsspray, Abdeckfolie, die man vorne drauflegt. Aber letztendlich ist es doch so: wer mehr Zeit hat, hat sein Fahrzeug besser und gründlicher gereinigt und ist sicherer im Verkehr."



Sprecherin: Und Zeit sollte man sich bei Eis und Schnee unbedingt auch fürs Dach nehmen.



O-Ton 4 (Det Müller, 21 Sek.): "Wenn ich jetzt ein bisschen unterwegs bin und ich hab' die Heizung an - die Temperatur geht dann durchs Blech und natürlich löst sich auch hier die Eisschicht oder die Schneedecke vom Dach. Und der Hintermann wird dann tierisch überrascht - zack - kriegt eine Ladung ab. Oder, anderes Beispiel: Ich muss spontan bremsen. Dann rutscht die Schneedecke ins Sichtfeld über die Scheibe. Und wenn ich nichts mehr seh', ja, was ist denn das? Blindflug im Verkehr - kommt nicht gut an."



Sprecherin: Ist das Auto außen frei, kommt das nächste Dilemma: Feuchte Luft im Innenraum und ständig beschlagene Scheiben.



O-Ton 5 (Det Müller, 13 Sek.): "Und jetzt heißt es: Nicht nur im Sommer mit Klimaanlage fahren, hört sich jetzt verrückt an, aber nein, auch im Winter Klima an. Und dann Temperatur hochdrehen, weil die Klimaanlage filtert die Feuchtigkeit raus und so beuge ich beschlagenen Scheiben vor."



Abmoderationsvorschlag: Det Müller war das mit Tipps für Autofahrer und die kalte Jahreszeit. Mehr davon gibt's immer sonntags ums 18:15 Uhr in "GRIP - Das Motormagazin" bei RTL 2 und im Internet unter www.rtl2.de.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: Nora Fleckenstein 089 - 64185 6506 nora.fleckenstein@rtl2.de