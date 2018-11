Graz (ots) - Mit der Browser-Erweiterung "Cashback Helper" sorgt die internationale Shopping Community Cashback World in 47 Ländern für Begeisterung bei ihren weltweit 11 Millionen Mitgliedern. Das praktische Tool hilft den Shoppern dabei, nie wieder Cashback und andere Shoppingvorteile zu verpassen.



Mitglieder der Cashback World erhalten bei jedem Einkauf bei einem der weltweit 120.000 Partnerunternehmen bis zu 5% Cashback und Shopping Points, die sie wiederum für attraktive Deals und Angebote der Partner einlösen können. Dank der Cashback Helper-Erweiterung für Firefox, Chrome und Safari ist es für Onlineshopper nun noch einfacher, diese Vorteile zu nutzen.



Der Cashback Helper informiert Shopper bei der Google-Suche darüber, dass das gesuchte Unternehmen ein Partnerunternehmen der Cashback World ist, und zeigt den Benutzern in einer Informationsleiste an, wie viel Cashback und Shopping Points sie dort sammeln oder ob sie dort gerade Deals nutzen können. Nach dem Aufrufen eines gewünschten Online-Partnerunternehmens genügt ein Klick auf das Insert "Cashback aktivieren", um die Einkaufsvorteile der Cashback World zu nutzen. Es spricht für die einfache Handhabung der Erweiterung, dass dabei kein vorheriges Einloggen auf cashbackworld.com mehr notwendig ist - es reicht, sich direkt im Cashback Helper mit den Zugangsdaten anzumelden.



Dazu kommt ein reduziertes, übersichtliches Design, wodurch die relevanten Informationen leicht zu finden sind - etwa die Anzeige der Top-Partner und neuen Partner sowie der aktuellen Aktionen. Die Suche nach dem gewünschten Online- oder Offline-Partnerunternehmen gestaltet sich ebenfalls einfach: Durch Klicken auf das Lupensymbol rechts oben ist der gesuchte Shop schnell gefunden. Für Fans des SK Rapid, des AS Roma, der MotoGP und aller anderen renommierten Kooperationspartner der Cashback World gibt es den Cashback Helper außerdem im Design des eigenen Lieblingsvereins.



Besuchen Sie für weitere Infos zur Installation des Cashback Helpers www.cashbackworld.com/helper.



Über die Cashback World



Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 11 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 120.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com.



