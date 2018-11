FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.11.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 46 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 4000 (4300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS COMPASS GROUP TO 'MARKET-PERFORM' ('OUTPERFORM') - CREDIT SUISSE RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 333 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - HSBC CUTS FLYBE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 23 (20) PENCE - JPMORGAN CUTS DE LA RUE PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS EASYJET TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1200 (1659) PENCE - LIBERUM CUTS BREWIN DOLPHIN HOLDINGS TARGET TO 394 (481) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1250 (850) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS THOMAS COOK TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW)- TARGET SUSPENDED - RBC CUTS MARKS & SPENCER TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERF.') - TARGET 320 (330) P - RBC CUTS NOSTRUM OIL TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 115 (300) P - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob