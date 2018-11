Die deutsche Wirtschaft ist weiter ein Jobmotor: Die Zahl der offenen Stellen bleibe im November so hoch wie selten zuvor, berichtete die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg und verwies auf den monatlich ermittelten Stellenindex BA-X. Der seit 2005 bestehende BA-X pendelte sich im laufenden Monat auf 252 Punkte ein. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg er um drei Punkte. Im Dezember 2017 war der Index erstmals über die 250-Punkte-Rekordmarke geklettert und hatte seither stets über diesem Wert gelegen.

Nach Bundesagentur-Erkenntnissen gab es zuletzt besonders viele freie Stellen etwa im Handel, im Baugewerbe sowie bei Energie- und Wasserversorgern. Verkehrs- und Logistikunternehmen haben dagegen weniger zu besetzende Jobs gemeldet als im Vorjahresmonat. Die absolute Zahl der offenen Stellen will die Bundesagentur mit den November-Arbeitslosenzahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen.

Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage ist laut BA die gute Konjunktur. Vermehrte Jobwechsel erhöhten die Zahl neu zu besetzender Stellen zusätzlich./bak/DP/nas

