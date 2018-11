Hamburg (ots) -



Ex-First-Lady Bettina Wulff, 45, gab kürzlich ihre erneute Trennung von Christian Wulff, 59 (Bundespräsident von 2010-2012), bekannt. Jetzt spricht ihr neuer Freund Jan-Henrik Behnken in GALA (Heft 49/2018, ab morgen im Handel). Die Aufregung um den ersten gemeinsamen Auftritt der beiden in der vorigen Woche - das Paar hatte sich bei einer Lesung gezeigt - könne er nicht verstehen, so Behnken: "Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich Bettina begleite oder nicht. (...) Für uns ist das ja auch nicht mehr so neu."



