Bitcoin ist am Wochenende erneut eingebrochen und wird nun zum ersten Mal seit September 2017 wieder für weniger als 4.000 US-Dollar gehandelt. Die meisten anderen Kryptowährungen entwickeln sich genauso schlecht oder schlechter. Insgesamt sind seit dem Höchststand Ende 2017 mehr als 700 Mrd. US-Dollar an Marktkapitalisierung im Krypto-Markt verloren gegangen. Einige Experten argumentieren, dass es sich hierbei lediglich um eine technische Korrektur handelt, die durch eine Flut von Stop-Loss-Aufträgen verursacht wird. Andere sagen, dass auch regulatorische Bedenken sowie ein anhaltender Mangel an institutionellem Geld verantwortlich sind. Viele glauben einfach, dass das der Beginn des lang erwarteten Krypto-Crashs ist, den viele ...

