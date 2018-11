Die Nervosität an der Börse ist hoch, die Kurse schwanken stark, die Crash-Angst geht um. Garantiefonds bieten Schutz, haben aber gravierende Nachteile. Warum Anleger mit einigen Aktienfonds besser fahren.

Wenn - wie gerade jetzt - die Skeptiker an den Börsen die Oberhand haben, denken viele Anleger darüber nach, ihr Portfolio etwas weniger risikobehaftet zu strukturieren. Das ist jedoch in einer Phase noch immer niedriger und eben leicht steigender Zinsen nicht ganz so einfach. Und die sich bietenden Alternativen auf dem Aktienmarkt sind auch nicht immer das Gelbe vom Ei.

Wer Gelegenheit erhält, einen befreundeten Anlageberater danach zu fragen, wie seine Meinung zu Garantiefonds ausfällt, wird eine Antwort wie diese bekommen: "Das Einzige, was Garantiefonds garantieren, sind hohe Kosten." Obwohl sich die Anlageklasse großer Beliebtheit erfreut, ist es kein Wunder, dass viele Experten davon abraten. Nach Angaben des Fondsverbands BVI stecken hierzulande immer noch rund 20?Milliarden Euro in so genannten wertgesicherten Fonds.

Garantiefonds: Schwache Renditen, hohe Kosten

Scheinbar sind auch vielen Anlegern die Nachteile der Garantiefonds aufgefallen. 2010 steckten noch etwa 30 Mrd. Euro in dieser Anlageklasse. Schließlich haben sich vor allem in den zurückliegenden Jahren die Ergebnisse von Garantiefonds meist mehr als mager dargestellt. Investmentfonds mit entsprechender Ausrichtung sind eine Mischung aus Zins- und Aktienanlage.

Zwar wird Anlegern in den jeweiligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...