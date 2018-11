Während die Suche nach Hotels, Handwerkern und Restaurants im Internet boomt, werden Haushaltshilfen nur selten online gesucht. Noch setzen die meisten Deutschen auf Kontakte. Doch Experten rechnen mit einem Wandel.

Bei der Suche nach einer Haushaltshilfe verlässt sich die große Mehrzahl der Haushalte in Deutschland am liebsten auf persönliche Empfehlungen. Fast drei Viertel (74 Prozent) der befragten privaten Arbeitgeber gaben in einer Erhebung des Instituts Forsa an, die neue Hilfe nach Hinweisen von Familienangehörigen, Nachbarn, Freunden oder Bekannten gefunden zu haben.

Weitere 16 Prozent der Befragten erklärten, über eine Kleinanzeige oder einen Aushang an einem Schwarzen Brett fündig geworden zu sein, heißt es in der Studie, die im Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...