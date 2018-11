Aktien der Munich RE sind am späten Mittwochvormittag unter Druck geraten und zuletzt mit minus 1 Prozent auf 194,05 Euro in Richtung Dax-Ende gefallen. Am Morgen waren sie mit 197,50 Euro noch auf den höchsten Stand seit April geklettert, was sich als Fehlausbruch zu erweisen scheint.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg blieb der Vorstandschef Joachim Wenning auf einem Treffen mit Journalisten zwar grundsätzlich bei seinem Jahresgewinnziel von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro. Die jüngste Tendenz des Finanzchefs Jörg Schneider in Richtung oberes Ende der Spanne habe er aber nicht erneuern wollen.

Angesichts der jüngsten Schadenentwicklung sei er einen Tick zurückhaltender geworden, wird Wenning zitiert. Immerhin gebe es große Unsicherheiten durch Naturkastrophen. So kosteten die Brände in Kalifornien die Münchner einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag./ag/tos

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008430026

AXC0122 2018-11-28/11:47