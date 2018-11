Evotec ist am Dienstag wieder etwas nach unten gerutscht. Anfangs war dabei noch nicht klar, ob es auf weniger als 19 Euro nach unten gehen könnte. Diese Befürchtung jedoch bestätigte sich nicht. Da es an diesem Mittwoch wieder nach oben geht, lässt sich konstatieren, dass der Titel die Zone um 19 Euro herum als Unterstützung genutzt hat. Jetzt könnte es zudem schnell weiter in Richtung 20 Euro gehen, um dann in einen deutlicheren Aufwärtstrend einzuschwenken.

Die Entwicklung der vergangenen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...