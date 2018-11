Jüngst hat sich Amazon entschieden, weitere Hauptquartiere in New York City und Arlington in Virginia zu errichten. Während die Lokalpolitik über bis zu 25.000 neue Jobs jubelte, gab es auch harsche Kritik: Zum einen sei die Ansiedlung durch Steuererleichterungen teuer erkauft, protestierten Bürger, zum anderen befürchten viele einen Verkehrskollaps und steigende Mietpreise. Doch nicht nur in den USA droht dem Online-Händler bei seinen Expansionsplänen Gegenwind, wie der Münchner Merkur berichtet.

(Achim Graf)

