Die britische Investmentbank Barclays hat BASF auf "Overweight" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die Aktie sei eine der werthaltigsten Anlagen in der europäischen Chemiebranche, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Gewinn sollte im kommenden Jahr prozentual zweistellig zulegen und die Dividendenrendite sei im Vergleich zur Konkurrenz die höchste seit 2009. Die Aktie gehöre im Sektor zu den wichtigsten "Overweight"-Empfehlungen des Bankhauses für 2019./gl/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111