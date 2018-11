Angesichts des näher rückenden Kapitalmarkttages von Bayer am 5. Dezember hat sich der schwer angezählte Kurs der Aktie zuletzt auf niedrigem Niveau stabilisiert. Am Mittwoch stiegen die Papiere um 1,3 Prozent auf 64,60 Euro. Am Dienstag vergangener Woche war der Kurs auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren gefallen. Seitdem hat er...

Den vollständigen Artikel lesen ...