Hamburg (ots) - Dem britischen Boxer Tyson Fury gelang am 28.November 2015 eine Sensation im Schwergewichtsboxen: Er besiegte in Düsseldorf den seit elf Jahren ungeschlagenen Wladimir Klitschko. Danach stürzte er in schwere Depressionen. Zu einem Rückkampf kam es nicht. Fury gab seine Gürtel zurück. Am Samstag steigt er nun wieder in den Ring. Er tritt im Staples Center in Los Angeles gegen Deontay Wilder an.



Im neuen "Stern" spricht Fury, der noch nie geschlagen wurde, über die Zeit zwischen 2016 und 2018, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er sagt: "Ich habe jeden Tag an Selbstmord gedacht". Der "Stern" hat Fury und sein Team, darunter sein 25-jährigen Trainer Ben Davison, in Kalifornien besucht, wo er für sein großes Comeback trainiert.



Tyson Fury erzählt in der neuen Ausgabe von seiner Kindheit in einer Familie irischer Traveller, von seinem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater und davon, wie er es geschafft hat, wieder aufzustehen. Seine Botschaft, die er Millionen zurufen will: "Wenn der stärkste Mann der Welt an Depressionen leidet, dann muss sich keiner mehr dafür schämen".



