Berlin (ots) - Mehr Qualität in der Krankenhaus-Versorgung - das war das große Versprechen des Krankenhausstrukturgesetzes von 2016. Doch bei Mindestmengen und Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung ist kaum ein Fortschritt zu erkennen. Was ist aus der Qualitätsagenda des KHSG geworden? Aus Anlass der Veröffentlichung des "Qualitätsmonitors 2019" ziehen wir eine Zwischenbilanz.



Die Analysen des Qualitätsmonitors zeigen, dass durch mangelnde Spezialisierung und Zentralisierung immer noch Menschenleben unnötigerweise gefährdet werden - zum Beispiel in der Versorgung von frühgeborenen Babys oder bei der Implantation von Herzklappen. Dabei liegen die Fakten auf dem Tisch. Wo Politik, Selbstverwaltung und Bundesländer ansetzen sollten, um die Patientensicherheit zu verbessern, erfahren Sie auf der



Pressekonferenz "Qualitätsmonitor 2019" am Donnerstag, 6. Dezember 2018, um 10 Uhr im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.



Ihre Gesprächspartner sind: Martin Litsch Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



Jürgen Klauber Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und Mitherausgeber des Qualitätsmonitors 2019



Prof. Rainer Rossi Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Neukölln und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM)



Sie können sich für die Veranstaltung online anmelden: https://aok-bv.de/presse/termine/index_21392.html



