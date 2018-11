Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein solides Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 sei weitgehend "in line" ausgefallen./edh/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-11-28/12:09

ISIN: DE000KBX1006