Großbritannien wird im kommenden Jahr aus der EU austreten. Der britische Finanzminister rechnet mit negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den EU-Austritt.

Dem britischen Finanzminister Philip Hammond zufolge wäre Großbritanniens Wirtschaft ohne EU-Austritt besser dran. Das sagte Hammond am Mittwoch in einem Interview des BBC-Fernsehens. "Wenn man nur die Wirtschaft betrachten würde, dann zeigt die Analyse deutlich, dass in der EU zu bleiben ein besseres Ergebnis für die Wirtschaft bringen würde."

