Genf (www.anleihencheck.de) - Halloween sorgte in diesem Jahr nicht nur bei Kindern für Angst und Schrecken, so die Experten von von SYZ Asset Management."Anleger haben einen der beängstigendsten Monate hinter sich, in dem Gestalten wie Donald Trump, Jerome Powell und Matteo Salvini sie das Fürchten lehrten", so Fabrizio Quirighetti, CIO und Head of Multi-Asset bei SYZ, in den aktuellen Asset Allocation Insights. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...