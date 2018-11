Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion, die zu Wochenbeginn etwas nachgelassen hatte, verstärkte sich gestern angesichts der Fülle an ungelösten internationalen Konflikten wieder, berichten die Analysten von Postbank Research.Als sicher eingestufte Anlagen seien somit verstärkt nachgefragt worden. In der Folge hätten sich die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen jeweils um 2 Basispunkte auf 0,35% bzw. -0,24% ermäßigt. Die Rendite 2-jähriger Bunds habe um 1 Basispunkt nachgegeben und zum Handelsschluss bei -0,64% gelegen. 10-jährige US-Treasuries hätten mit 3,06% ebenfalls 1 Basispunkt niedriger als am Vortag rentiert. (28.11.2018/alc/a/a) ...

