Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die FRITZ!-Produkte von AVM sorgen für eine stimmungsvolle Weihnachtszeit. FRITZ!OS 7 bringt WLAN in alle Ecken des Hauses, die intelligente Steckdose FRITZ!DECT 210 schaltet zusammen mit einem Bewegungsmelder die Türbeleuchtung und der Media Server der FRITZ!Box verteilt die passende Musik zum Advent im Haus. Noch mehr Tipps finden Nutzer unter www.avm.de/ratgeber.



WLAN für alle - FRITZ!OS 7 sei Dank



Gerade wenn die ganze Familie an Weihnachten zuhause ist, merkt man schnell, wenn Wohnungsbereiche noch nicht ausreichend mit WLAN versorgt sind. Damit alle Familienmitglieder auch in der hintersten Ecke des Hauses drahtlos surfen können, gibt es pünktlich zum Advent FRITZ!OS 7 kostenlos für viele FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline-Produkte. Das große Update sorgt für mehr Geschwindigkeit, Abdeckung und Sicherheit und macht das WLAN Mesh von FRITZ! noch komfortabler. Das Update kann ganz einfach über die Mesh-Übersicht in der FRITZ!Box durchgeführt werden.



Türbeleuchtung smart schalten



Die intelligente Steckdose FRITZ!DECT 210 und der Bewegungsmelder der Deutschen Telekom schalten an dunklen Winterabenden die Beleuchtung vor der Haustür. Nach der Anmeldung des Bewegungsmelders und der intelligenten Steckdose an der FRITZ!Box geht es einfach weiter: Den Bewegungsmelder anbringen und die Außenbeleuchtung am FRITZ!DECT 210 anschließen. Jetzt nur noch im Smart-Home-Profil des Bewegungsmelders die Zeit einstellen, wie lange die intelligente Steckdose die Beleuchtung schalten soll. Sobald sich dann jemand der Tür nähert, geht das Licht automatisch für die eingestellte Zeit an. FRITZ!DECT 210 funktioniert übrigens auch noch bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad.



Besinnliche Musik über die FRITZ!Box hören



Die Musik an den Adventssonntagen spielt dieses Jahr die FRITZ!Box. Mit dem Mediaserver der FRITZ!Box lassen sich ganz einfach Internetradiosender streamen. Dazu im Menü "Heimnetz" in der FRITZ!Box Benutzeroberfläche den Mediaserver aktivieren. Danach im Reiter "Internetradio" entweder einen Radiosender aussuchen oder einen neuen hinzufügen. Mit einem WLAN Lautsprecher, dem FRITZ!Fon oder der FRITZ!App Media können die Sender jetzt abgespielt werden.



Zur Presseinformation: https://avm.de/index.php?id=40341



Pressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotos/



Über AVM: http://avm.de/ueber-avm



OTS: AVM GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14784 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14784.rss2



Pressekontakt: Doris Haar AVM Kommunikation Telefon 030 39976-242 presse@avm.de http://twitter.com/avm_presse