BERLIN (Dow Jones)--Die anhaltende Trockenheit in Deutschland sorgt nach Einschätzung des RWI trotz sinkender Rohölkosten für steigende Benzin- und Dieselpreise. Der Abstand zwischen dem Preis für Benzin (E10) pro Liter und dem Rohölpreis der Sorte Brent in Euro pro Liter habe seit Anfang Mai beinahe beständig zugenommen, erklärte das Institut am Mittwoch.

Das ergebe die Auswertung der Benzin- und Rohölpreisdaten des Jahres 2018 im Rahmen des RWI-Benzinpreisspiegels. Ein wesentlicher Grund dafür seien die seither nahezu beständig gesunkenen Pegelstände von Flüssen, insbesondere des Rheins. Städte im Binnenland, wie etwa Stuttgart, sind demnach viel stärker betroffen als Hafenstädte wie Hamburg.

Der Leiter des Bereichs "Umwelt und Ressourcen" am RWI, Manuel Frondel, machte Autofahrern Hoffnung. "Sobald die Pegelstände der Flüsse wieder deutlich ansteigen und die Lieferengpässe per Schiff beseitigt sind, sollten die Kraftstoffpreise, wie in der Vergangenheit auch, wieder der Entwicklung des Rohölpreises folgen", erklärte er.

