Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Pharmasektor dürfte in den drei weltgrößten Absatzmärkten USA, China und Japan in den kommenden zehn Jahren einem gewissen Preisdruck ausgesetzt sein, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Um dem zu begegnen, müssten sich viele Unternehmen in Form bringen und Kosten senken./mf/edh Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-11-28/12:14

ISIN: GB0009252882