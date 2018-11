München (ots) - Über 100% mehr Finanzierungsanfragen von deutschen Unternehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen hat der Unternehmensfinanzierer Finanzierung.com GmbH im Q3 2018 im Vergleich zum vorangegangenen Quartal erhalten. Ein signifikanter Anteil der Anfragen ist auf die schwächelnde Automobilbranche zurückzuführen.



Besonders problematisch: Experten gehen davon aus, dass eine Abkühlung der Märkte kurz bevorsteht. In der Folge werden Finanzierungen teurer. Unternehmer sind daher gut beraten, frühzeitig Vorkehrungen zu treffen.



"Unternehmen sollten mittel- langfristige Finanzierungen unbedingt in Zeiten guter Konjunktur abschließen" so Joachim Haedke, Geschäftsführer der Finanzierung.com GmbH. "Insbesondere die Niedrigzinsen ermöglichen Unternehmen zur Zeit attraktive Finanzierungskonditionen. Das könnte sich allerdings bald ändern."



Wichtig für eine krisenfeste Unternehmensstruktur ist auch ein diversifiziertes Finanzierungsportfolio. Dieses setzt sich sowohl aus mehreren Bankverbindungen als auch aus verschiedenen Finanzierungsinstrumenten zusammen. Neben dem klassischen Bankkredit können dies beispielsweise Asset-basierte Finanzierungen, wie Factoring, Sale-and-Lease-back oder Wareneinkaufsfinanzierungen sein.



