Eine höhere Gewinnprognose des japanischen Siliziumherstellers Sumco für das laufende Jahr hat am Mittwoch auch die Papiere von Siltronic angetrieben. Diese lagen mit einem Plus von 3,6 Prozent an der Spitze des MDax der mittelgroßen Börsentitel. Aktien von Sumco hatten in Tokio um 3,3 Prozent zugelegt.

Die neue, höhere Prognose der Japaner für den Nettogewinn liegt über dem Analystenkonsens. Das hatte auch den Kurs des Wettbewerbers Shin-Etsu um 2,2 Prozent zulegen lassen. Alle genannten Unternehmen stellen unter anderem Silizium für Halbleiter her.

Die Aktien von Siltronic hätten mit den jüngsten Gewinnen den im August begonnenen Abwärtstrend nun nach oben verlassen, merkte ein Händler an. Der Kurs habe in diesem Zeitraum - wie auch die gesamte Branche - unter der Erwartung eines sich abschwächenden globalen Halbleiterzyklus gelitten./bek/jha/

