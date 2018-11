Wellington (awp/awp/sda/reu) - Die Telekombranche in Neuseeland darf keine Ausrüstung des chinesischen Netzwerkkonzerns Huawei für den Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G einsetzen. Ein entsprechendes Verbot erteilte am Mittwoch der Geheimdienst in Wellington mit Verweis auf Sicherheitsrisiken.Die Anfrage hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...