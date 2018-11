Der Aktienkurs von Tencent liegt in der Wolke des Ichimoku, die im bärischen Bereich angesiedelt ist. Die Standard-Linie verläuft unterhalb des Kurses. Es kam hier zuvor zu einem Kaufsignal, was den Kurs auch in die Wolke geschoben hat. Die verzögerte Linie ist unterhalb der Wolke platziert, jedoch über dem Kurs.

4-Stundenchart in sehr gutem Zustand!

Der Aktienkurs liegt in dieser Zeiteinheit oberhalb der Wolke und auch über der Standard-Linie. Die Wolke ist seit kurzem wieder im bullischen ... (Anna Hofmann)

