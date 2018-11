Essen (ots) -



Winterzeit ist Weihnachtszeit! Ein feiner Duft nach Zimt und Kardamom, den wir nur allzu lange vermisst haben, weht durch die Wohnräume und versprüht ein entspanntes Gefühl. Der Weihnachtszauber findet wieder Einzug in die Räume. Dabei darf die Chrysantheme, schick verpackt im weihnachtlichen Gewand, natürlich nicht fehlen. In gedeckten, winterlichen Wohlfühlfarben und mit festlichem Gruß, rundet sie das Weihnachtsbild gekonnt ab. Erfahre in unserem DIY Schritt für Schritt wie du das weihnachtliche Gesteck mit der Chrysantheme selbst basteln kannst.



Weihnachtsideen mit der Chrysantheme Materialien: -weihnachtliche Auswahl an Chrysanthemen -runde Vase oder kleiner Eimer -schwarzer Pappkarton -silberne Kordel -silberner Feinliner -Pinsel und silberne Farbe -Deko aus Weihnachtskugeln, Tannenzäpfen und Zimtstangen



Schritt 1:



Zu Beginn den Pappkarton um die Vase oder den Eimer legen und befestigen, um die weihnachtliche Blumenbox vorzubereiten.



Schritt 2:



Mit einem Locher die Löcher im Karton ausstanzen und die Kordel befestigen.



Schritt 3:



Die Schablone mit "Merry Chrysmas" oder "Merry Christmas" ausschneiden und die Umrisse mit dem silbernen Feinliner nachzeichnen.



Schritt 4:



Nun die umrandete Beschriftung mit der silbernen Farbe vorsichtig ausfüllen.



Schritt 5



Sobald die Farbe getrocknet ist, kann Wasser in die Blumenbox gefüllt werden. Dann die Chrysanthemen - schräg angeschnitten - arrangieren.



Schritt 6:



Zum Abschluss individuelle Weihnachtsdeko zwischen die Blüten stecken.



Die Blumen stehen und die Kerzen sind angezündet, in gedeckten Tönen mit floralem Rot und Orange steht der weihnachtlich-ruhigen Stimmung nichts mehr im Wege.



Das gesamte Bildmaterial zur Weihnachtsdeko mit Chrysanthemen finden Sie hier: http://bit.ly/JustChrysMag-Winter



Die Anleitung zum Chrysmas DIY finden Sie hier: http://bit.ly/Anleitung_Weihnachtsdekoration_mit_der_Chrysantheme



